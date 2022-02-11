Кроме собственного производства, мы дилер лучших фабрик России.
В наш ассортимент вошли позиции нескольких российских фабрик.
Являясь официальным представителем «Рокос» в Сибири, мы можем предложить вам одни из самых качественных классических столов и стульев по доступной цене и в наличии на нашем складе.
С условием логистических особенностей — наше предложение наиболее привлекательное в восточной части России.
Работаем с компанией SITPARAD более 5 лет.
Преимущества: территориальная «близость» к нашему региону — удобная логистика, конкурентные цены, короткие сроки производства, разнообразный ассортимент материалов, постоянные новинки, решаете рекламации в кратчайшие сроки.
Минусов не находим, очень нравится с вами сотрудничать).
За четыре года совместной работы компания «SITPARAD» зарекомендовала себя надежным поставщиком.
Оперативно выполняет свои обязательства и своевременно решает вопросы.
Считаем возможным рекомендовать компанию «SITPARAD», как надежного партнера в сфере поставок качественной мебели для дома.
Надеемся на плодотворное сотрудничество.
Мы работаем с фабрикой ООО «Гелиос» CитПарад уже 2 года, являемся представителями мебели, столы и стулья в городе Омск. Фабрика зарекомендовала себя как надежный партнер и поставщик мебели.
Основными преимуществами для нас являются:
— наличие складской программы по столам
— быстрые сроки изготовления стульев от 7 до 10 дней
— отгрузка мебели по заявкам каждую неделю
— слаженная работа сотрудников офиса склада и производства
— быстрое реагирование и замена брака
— периодическое обновление ассортимента, появление новинок
— современный дизайн, качество по доступной цене
Все эти преимущества помогают нам быть конкурентоспособными и увеличивать объем продаж. Очень рады, что работаем с данной фабрикой, планируем расширение торговых точек.
Мы работаем с фабрикой ООО «Гелиос» CитПарад уже 2 года, являемся представителями мебели, столы и стулья в городе Омск. Фабрика зарекомендовала себя как надежный партнер и поставщик мебели.
Основными преимуществами для нас являются:
— наличие складской программы по столам
— быстрые сроки изготовления стульев от 7 до 10 дней
— отгрузка мебели по заявкам каждую неделю
— слаженная работа сотрудников офиса склада и производства
— быстрое реагирование и замена брака
— периодическое обновление ассортимента, появление новинок
— современный дизайн, качество по доступной цене
Все эти преимущества помогают нам быть конкурентоспособными и увеличивать объем продаж. Очень рады, что работаем с данной фабрикой, планируем расширение торговых точек.
За четыре года совместной работы компания «SITPARAD» зарекомендовала себя надежным поставщиком.
Оперативно выполняет свои обязательства и своевременно решает вопросы.
Считаем возможным рекомендовать компанию «SITPARAD», как надежного партнера в сфере поставок качественной мебели для дома.
Надеемся на плодотворное сотрудничество.
Работаем с компанией SITPARAD более 5 лет.
Преимущества: территориальная «близость» к нашему региону — удобная логистика, конкурентные цены, короткие сроки производства, разнообразный ассортимент материалов, постоянные новинки, решаете рекламации в кратчайшие сроки.
Минусов не находим, очень нравится с вами сотрудничать).