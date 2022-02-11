ИП Афанасьева А.А., г. Омск

Мы работаем с фабрикой ООО «Гелиос» CитПарад уже 2 года, являемся представителями мебели, столы и стулья в городе Омск. Фабрика зарекомендовала себя как надежный партнер и поставщик мебели.

Основными преимуществами для нас являются:

— наличие складской программы по столам

— быстрые сроки изготовления стульев от 7 до 10 дней

— отгрузка мебели по заявкам каждую неделю

— слаженная работа сотрудников офиса склада и производства

— быстрое реагирование и замена брака

— периодическое обновление ассортимента, появление новинок

— современный дизайн, качество по доступной цене

Все эти преимущества помогают нам быть конкурентоспособными и увеличивать объем продаж. Очень рады, что работаем с данной фабрикой, планируем расширение торговых точек.