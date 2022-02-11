Фабрика столов и стульев родом из Сибири
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«Марс 2 —
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46300 руб.
54000 руб.
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Коллекция Рокос

Открой для себя мир
классики
От 6500 руб.
Мы — фабрика
Производим качественную и доступную мебель уже более 20 лет.
Розничная сеть
Можно прийти и «потрогать» понравившуюся модель перед покупкой.
Быстрая доставка
Доставка по всей РФ — 2 недели. По Новосибирску — до 3 дней (до двери).
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Столы Рокос
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Коллекция Рокос
Коллекция Рокос
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Кухонные столы
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Классические столы
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Круглые столы
Круглые столы
Столы в стиле лофт
Столы в стиле лофт
Столы с ламинированной столешницей
Столы с ламинированной столешницей
Столы с пластиковой столешницей
Столы с пластиковой столешницей
Столы со стеклянной столешницей
Столы со стеклянной столешницей
Кухонные стулья
Кухонные стулья
Классические стулья
Классические стулья
Полукресла и кресла
Полукресла и кресла
Стулья на деревянном каркасе
Стулья на деревянном каркасе
Стулья на металлокаркасе
Стулья на металлокаркасе

Мебель оптом и в розницу

Кроме собственного производства, мы дилер лучших фабрик России.

В наш ассортимент вошли позиции нескольких российских фабрик.

Являясь официальным представителем «Рокос» в Сибири, мы можем предложить вам одни из самых качественных классических столов и стульев по доступной цене и в наличии на нашем складе.

С условием логистических особенностей — наше предложение наиболее привлекательное в восточной части России.

Подробнее
Доставка — по всей РФ. В 2 раза выгоднее, чем у других.
Наш склад находится в Новосибирске. По городу доставляем продукцию до 3 рабочих дней. По России - не позже 2 недель. Выбор транспортной компании может быть сделан как нами, так и вами.
Гарантия — 18 месяцев на наш товар.
Важно соблюдать правила эксплуатации и хранить чек. Если вы выбрали курьерскую доставку — проверяйте товар при курьере. В случае брака мы производим замену.
Упаковка — 5 слойный гофрокартон.
Вся наша продукция упаковывается в плотный гофрированный картон. За 20 лет работы мы убедились в надежности и прочности этого материала.
Стулья
Деревянные Металлический каркас Классические Кресла и полукресла Барные
Столы
Ламинированная столешница Пластиковая столешница Классические Стеклянные Круглые Лофт
Обеденные группы
Классические Современные

Мы — диллер лучших фабрик России

Отзывы партнеров

ИП Урбаева В.С

Работаем с компанией SITPARAD более 5 лет.

Преимущества: территориальная «близость» к нашему региону — удобная логистика, конкурентные цены, короткие сроки производства, разнообразный ассортимент материалов, постоянные новинки, решаете рекламации в кратчайшие сроки.

Минусов не находим, очень нравится с вами сотрудничать).

ООО «Инопт №1»

За четыре года совместной работы компания «SITPARAD» зарекомендовала себя надежным поставщиком.

Оперативно выполняет свои обязательства и своевременно решает вопросы.

Считаем возможным рекомендовать компанию «SITPARAD», как надежного партнера в сфере поставок качественной мебели для дома.

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

ИП Афанасьева А.А., г. Омск

Мы работаем с фабрикой ООО «Гелиос» CитПарад уже 2 года, являемся представителями мебели, столы и стулья в городе Омск. Фабрика зарекомендовала себя как надежный партнер и поставщик мебели.

Основными преимуществами для нас являются:
— наличие складской программы по столам
— быстрые сроки изготовления стульев от 7 до 10 дней
— отгрузка мебели по заявкам каждую неделю
— слаженная работа сотрудников офиса склада и производства
— быстрое реагирование и замена брака
— периодическое обновление ассортимента, появление новинок
— современный дизайн, качество по доступной цене

Все эти преимущества помогают нам быть конкурентоспособными и увеличивать объем продаж. Очень рады, что работаем с данной фабрикой, планируем расширение торговых точек.

ИП Афанасьева А.А., г. Омск

Мы работаем с фабрикой ООО «Гелиос» CитПарад уже 2 года, являемся представителями мебели, столы и стулья в городе Омск. Фабрика зарекомендовала себя как надежный партнер и поставщик мебели.

Основными преимуществами для нас являются:
— наличие складской программы по столам
— быстрые сроки изготовления стульев от 7 до 10 дней
— отгрузка мебели по заявкам каждую неделю
— слаженная работа сотрудников офиса склада и производства
— быстрое реагирование и замена брака
— периодическое обновление ассортимента, появление новинок
— современный дизайн, качество по доступной цене

Все эти преимущества помогают нам быть конкурентоспособными и увеличивать объем продаж. Очень рады, что работаем с данной фабрикой, планируем расширение торговых точек.

ООО «Инопт №1»

За четыре года совместной работы компания «SITPARAD» зарекомендовала себя надежным поставщиком.

Оперативно выполняет свои обязательства и своевременно решает вопросы.

Считаем возможным рекомендовать компанию «SITPARAD», как надежного партнера в сфере поставок качественной мебели для дома.

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

ИП Урбаева В.С

Работаем с компанией SITPARAD более 5 лет.

Преимущества: территориальная «близость» к нашему региону — удобная логистика, конкурентные цены, короткие сроки производства, разнообразный ассортимент материалов, постоянные новинки, решаете рекламации в кратчайшие сроки.

Минусов не находим, очень нравится с вами сотрудничать).

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